Het gemeentebestuur van Kasterlee zocht en vond een oplossing om tegen de start van het nieuwe schooljaar een alternatief voor het verdwijnen van de fietsenstalling in de Kattenberg. Naast de bushalte op de Turnhoutsebaan, tegenover de Pellemanstraat, werden in totaal 44 fietsbeugels geplaatst. Burgemeester Ward Kennes vertelt dat het Kastelse gemeentebestuur het belangrijk vindt dat gebruikers van het openbaar vervoer dichtbij een bushalte hun fiets moeten kunnen stallen, als ze naar hun werk of school vertrekken. Zo wil Kasterlee het gebruik van de fiets als het openbaar vervoer stimuleren.