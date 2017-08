Eind september krijgt Geel het grootste trampolinepark van ons land in bedrijvencentrum Yellow Park op de Antwerpseweg. De hal komt vol met trampolines en springtoestellen in verschillende soorten te staan. De hal is zowat 2000m² groot. De zaak gaat Superjump heten en ze mikken op een heel breed publiek. Zowel gezinnen met kinderen zijn welkom, maar ook de meer geoefende sporters. Superjump opent op 29 september en men is op zoek naar een twintigtal werkkrachten.