EDF Luminus plant een project van drie nieuwe turbines op het bedrijventerrein Geel West. De drie windturbines komen te staan op de terreinen van Transfurans Chemicals, Boons en Janssen Pharmaceutica. Jaarlijks gaan ze 21.000.000 kWh elektriciteit produceren. Dit komt overeen met het gemiddeld verbruik van ongeveer 6.000 gezinnen. Hierdoor wordt 8.500 ton CO2-uitstoot vermeden in vergelijking met een steenkoolcentrale. De groene elektriciteit van de turbines wordt deels gebruikt door Transfurans Chemicals en Janssens Pharmaceutica. Wat niet door deze twee bedrijven wordt verbruikt, wordt op het net gezet. Daarnaast wil het bedrijf plaatselijke organisaties zoals scholen en parochiecentra ook helpen minder energie te verbruiken. EDF Luminus lanceert daarom een online bevraging waar de inwoners van Punt en Stelen hun voorkeuren kunnen aangeven. De bevraging loopt tot eind september. Meer informatie over het windproject en de energieprojecten is hier te vinden.