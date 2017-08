KSAV St-Dimpna nam een vliegende start in derde provinciale C met een ruime zege op het veld van Verbroedering Balen. Het werd 1-5. In de eerste helft van Balen de betere ploeg en kwam verdiend op voorsprong via een strafschop. St-Dimpna kon nog voor de rust langszij komen met een treffer van Slaets. In de tweede helft nam St-Dimpna de controle over met nog 4 doelpunten van Slaets, Geeraerts en Taels.