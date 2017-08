Zondag brandde een schuur in een tuin uit aan de Hollandsebaan in Winkelomheide. De brand sloeg over naar de haag en het grasperk van de buren. Er vielen geen gewonden. In het gebouw stonden onder meer een grasmaaier, elektrische toestellen en ander werkmateriaal. De eigenaar had enkele uren eerder een wespennest verdelgd met de hulp van spiritus en vermoedelijk heeft dat het vuur veroorzaakt.