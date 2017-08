In totaal werden 199 chauffeurs gecontroleerd het afgelopen weekeinde bij meerdere WODCA-acties in de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 190 daarvan legden een negatieve alcoholtest af. Dit is 95% van de gecontroleerde bestuurders.

Vijf chauffeurs hadden een alcoholgehalte tussen 0,5 en 0,8 promille. Zij kwamen er vanaf met een rijverbod van drie uur en een onmiddellijke inning van 179 euro. Vier bestuurders hadden een alcoholgehalte van meer dan 0,8 promille. Zij kregen minimaal zes uur rijverbod en een proces-verbaal. Dit resulteert in een minnelijke schikking of een dagvaarding voor de politierechter. Eén rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken. Twee bestuurders legden een positieve drugstest af. Een dokter nam van hen ook een bloedproef af. Hun rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken.

Eén opgefokte bromfiets werd in beslag genomen. Verder werden ook nog een aantal boetes uitgeschreven voor een keuringsattest dat vervallen was, niet-handenvrij telefoneren en het niet-dragen van de veiligheidsgordel. Tot slot was er nog één bestuurder van een bromfiets die geen geldig verzekeringsattest kon voorleggen en één autobestuurder die geen geldig rijbewijs kon laten zien.