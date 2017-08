Er komt een einde aan de jarenlange mobiele bloedinzameling die het Rode Kruis organiseerde in het parochiecentrum van Holven. Vanaf september worden de bloedcollectes gehouden in het Donorcentrum op de Markt in Geel. De vrijwilligers van Rode Kruis Geel blijven wel aanwezig om de donoren goed te ontvangen. De eerste bloedinzameling wordt op de nieuwe locatie georganiseerd op donderdag 7 september tussen 16u en 20u30.