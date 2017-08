WZC Wedbos was al een tijdje geïnteresseerd om een Tovertafel aan te schaffen, een interactief spel dat mensen met dementie in beweging brengt. Een fantastische, nieuwe manier om het welbevinden en welzijn van mensen met dementie te verhogen. Maar helaas ook een dure investering. WZC Wedbos is dan ook heel blij dat Rotary Club Geel, met de steun van Rotary Foundation, een Tovertafel schenkt. Het hele pakket inclusief elf spellen heeft een waarde van zo’n 7000 euro.

De Tovertafel is een interactief spel dat op een speelse wijze mensen met dementie samen in beweging brengt. Dankzij lichtprojecties komt een tafel tot leven en worden mensen met dementie uitgedaagd om deel te nemen aan het spel. De Tovertafel zet aan tot beweging en sociale interactie. Het spel doorbreekt apathie en brengt gesprekken op gang.

De vrolijke (groeps)activiteit creëert waardevolle interacties tussen de bewoners, hun zorgmedewerkers en familieleden. De spellen van de Tovertafel kunnen samen met medewerkers of familieleden gespeeld worden, maar ook zelfstandig. Een grote troef, want telkens extra begeleiding inzetten is niet nodig en dus kan er vaker gespeeld worden.

De Tovertafel omvat een box die je ophangt boven een tafel. Deze box projecteert op een tafel lichtprojecties die speciaal ontwikkeld zijn voor ouderen met dementie. Sensoren meten je hand- en armbewegingen, en de spellen reageren hierop. Alle spellen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, werden ontwikkeld samen met de doelgroep en ogen realistisch: van een strandbal overgooien tot vlinders vangen of rijmpjes afmaken. De Tovertafel richt zich op mensen die in een midden- tot late fase van dementie zitten. Iedereen doet mee op zijn eigen niveau; sommige bewoners staan op en reiken over tafel, anderen volgen de bal met hun ogen en steken eerst voorzichtig hun hand uit.