De Werft trapte vorig jaar het cultuurseizoen op gang met ‘de Werf kleurt Geel’. Een heel weekend kon je genieten van optredens op verschillende plaatsen in het Geelse centrum. Na deze succesvolle eerste editie trapt de Werft het seizoen 2017-2018 opnieuw af met een uniek openingsweekend, maar dit keer op locatie.

Want de place to be is deze keer Geel-Bel. Tijdens het weekend van vrijdag 15 tot zondag 17 september kan je op verschillende locaties in Bel proeven van het gevarieerde culturele aanbod van de Werft.

De voorstellingen en concerten zijn soms gratis, soms betalend, maar steeds de moeite waard! Van klassieke muziek, over muziektheater en actualiteit met de Persclub tot een mini circusfestival.