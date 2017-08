De Hei Jogging die op komende zondag 3 september zou plaatsvinden, kan wegens omstandigheden niet doorgaan. Daardoor is de volgende wedstrijd van het criterium Geel Loopt pas de Apolloniajogging op zaterdag 23 september in Stelen. De criteriumkaart is verkrijgbaar op de verschillende loopwedstrijden.

Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks, de Vrije Natuurloop in Bel, een klein cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 15 oktober je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. Een overzicht van de loopwedstrijden vind je op www.geelloopt.be.