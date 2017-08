Deze week hield de lokale politie snelheidscontroles op de Westelijke Ring in Geel in de richting van Mol. 374 voertuigen werden gecontroleerd, slechts 305 bestuurders of 82 procent hield zich aan het geldende snelheidsregime van 90 kilometer per uur. Eén persoon reed zelfs 178 kilometer per uur.