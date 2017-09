Op vrijdag 1 september wordt de concertreeks van Geel Zomert afgesloten met een optreden van Duplicate, een liveband gevormd rond de tweelingsbroer Koen en Jo die de finale bereikten in The Voice van Vlaanderen. Je mag je verwachten aan een sneltrein van hits en originele mashups van nieuwe en oudere nummers die in een medleysausje voorbij razen. Het laatste concert in de tuin van De Bogaard start om 20u30.