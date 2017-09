Maandag is er de eerste gemeenteraadszitting na de zomervakantie. En de oppositie heeft een aantal interpellaties klaar staan. Groen raadslid Tinne Van Gelder interpelleert over parkeren en doorgaand verkeer op de Markt en informeert naar het openbaar onderzoek over de fiets-o-strade. Sp.a raadslid Noël Devos wil meer duidelijkheid hebben over de verkeerssituatie op de Markt en ook van de wijziging van de voorrang van rechtsregel in bepaalde straten. Open VLD raadslid Luc Verguts wil dan weer weten wat het stadsbestuur met het nieuwe vredegerecht gaat doen in de Ecodroom. De Geelse gemeenteraad vindt maandag plaats om 20 uur in het Ooievaarsnest in de Kameinestraat.