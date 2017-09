Vanaf 2 oktober gaan de loketten in het station van Geel tijdens de week in de namiddag dicht. Dat is één van de wijzigingen die de NMBS doorvoert in de openingstijden van de loketten in 33 stations. Tijdens het weekend zijn de loketten in het station van Mol niet bemand. Volgens de NMBS kiezen reizigers alsmaar meer voor de automaten en digitale verkoopkanalen om hun treinticket te kopen.