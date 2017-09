Wielrenner Jurgen Van den Broeck trouwde zaterdag met zijn Joke Peeters. Het paar gaf elkaar het ja woord in het Geelse stadhuis. Het kerkelijk huwelijk vond daarna plaats in de St-Amandskerk. Van den Broeck woont al een tijd met zijn Joke in haar thuisstad Geel. De renner neemt op het einde van dit seizoen afscheid van het peleton.