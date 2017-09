Tweede zege in evenveel wedstrijden voor KSAV St-Dimpna in derde provinciale C

Beoordeel dit item

1

2

3

4

5 (0 stemmen)

KSAV St-Dimpna behaalde een thuiszege met een forfaitscore tegen KFC Mol in derde provinciale. Bij de rust stond KSAV al 4-0 voor met twee doelpunten van Michiel Geeraerts en Michiel Slaets. Tenslotte maakte Yannick Janssens het vijfde doelpunt.

Volgend weekend neemt KSAV Sint-Dimpna het op tegen KFC Mart. St.Halle.