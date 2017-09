In 4de provinciale E won Alberta zijn tweede wedstrijd van het seizoen met 1-4 op het veld van Rosselaar-Hulsen in Balen. Kevin Kerckhof zorgde voor een hattrick met de eerste, derde en vierde goal. Lucas Vandecruys schoof de bal na een magistrale actie van Jef Vandecruys in doel voor de 1-2. Op zondag 10 september komt Olen United op bezoek op het terrein aan de Hollandsebaan in Winkelomheide. De wedstrijd start om 15u.