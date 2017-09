Het Geelse stadsbestuur pakt al enige tijd de overlastproblematiek in en rond een aantal parken aan en dit samen met de politie, gemeenschapswachten, de straathoekwerker en een aantal stadsdiensten. Het gaat om het stadspark, het park rond jeugdhuis De Boogaard en de speelpleintjes aan de Waaiburg. Ondertussen zijn er aan de ingangen borden aangebracht met wat wel en niet mag en is er door snoeiwerk meer openheid gecreƫerd. De politie treedt ook repressief op en patrouilleert veelvuldig. Zij deed ook al meerdere acties gericht op overlast, dealen, nachtwinkels,... in en rond de parken. Geel wil in de toekomst nog meer inzetten op openheid in de parken door ze te herinrichten. Ook wil het stadsbestuur ook meer evenementen organiseren. Ook wordt overleg gepleegd over het al dan niet verwijderen van de banken aan de muziekschool.