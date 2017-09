Vier inbrekers werden op donderdagavond 31 augustus op heterdaad betrapt in een fietsenwinkel in Geel. De politie trof één verdachte aan bij een verdacht voertuig. Het gaat om een twintiger uit Nederland. De verdachte werd door de onderzoeksrechter aangehouden. Hij verschijnt op dinsdag 5 september voor de raadkamer. De drie andere verdachten namen de vlucht. Een speurhond werd ingezet om hen op te sporen maar helaas werden ze niet meer aangetroffen. Het voertuig is in beslag genomen.