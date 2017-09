Het beleidsplan ruimte Geel is door de gemeenteraad vastgesteld. Daarmee is Geel de eerste in Vlaanderen met zo'n plan. De afgelopen jaren leverde meer dan 1000 mensen van binnen en buiten Geel een actieve bijdrage aan het beleidsplan via bewonersavonden, infomarkten en werkgroepen. Meer ruimte voor groen in de stad, niet te snel groeien in de dorpen, een goede inpassing van nieuwe bouwprojecten en meer aandacht voor publieke ruimte en voor het netwerk van trage wegen waren veel gehoorde wensen. Al deze zaken werden nu verwerkt in het eerste Beleidsplan Ruimte, dat daardoor niet alleen qua vorm vernieuwend en vooruitstrevend is maar ook door de duidelijke keuzes in de inhoud van het plan. Maar er moet nog onder andere gewacht worden met het organiseren van een openbaar onderzoek. Omdat de Vlaamse overheid er niet in slaagde om tijdig de nodige aanpassingen te doen aan het wetgevend kader.

Wat verandert er ondermeer na het besluit van de gemeenteraad? Hoogbouw in Geel is alleen nog toegestaan op een beperkt aantal locaties in het stedelijk gebied van Geel. Het moet samengaan met compensaties voor de gemeenschap en de hoogbouw wordt aan duidelijke regels onderworpen. In het stedelijke gebied vinden de grootste ontwikkelingen plaats in en rond het stadscentrum en in het westelijke deel van Geel, veel gebieden aan de rand van Geel worden tot 2022 bevroren. Ook in de dorpskernen worden voorlopig enkel de reeds bestaande projecten toegelaten, nieuwe ontwikkelingen in binnengebieden worden tot 2022 bevroren.