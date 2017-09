Tinne Gilis versloeg in de kwalificatieronde voor het squash PSA tornooi in Nantes de Franse Elise Romba met 11-9, 11-8, 11-6. Dinsdag speelt Tinne om 20u. de laatste kwalificatieronde tegen de Egyptische Menna Hamed. Woensdag speelt zus Nele Gilis de eerste ronde in het squashtornooi van Nantes tegen de Egyptische Hana Moataz