Er komt een nieuwe moskee aan de sportterreinen van De Leunen. Het schepencollege en de moslimgemeenschap bereikten een akkoord over een voorontwerp van de bouw van een Islamitisch centrum. Momenteel telt Geel twee moskee├źn. In de Kollegestraat wordt al een vijftal jaren gebruikt, terwijl de moskee aan De Leunen al zo'n 20 jaar in gebruik is. De vzw Islamitisch Centrum Geel, dat moslimgemeenschappen van verschillende nationaliteiten verenigt, is de drijvende kracht achter het nieuwe Islamitisch centrum.

De stad wil de grond in erfpacht geven aan vzw Islamitisch centrum Geel. Er is nog geen bouwaanvraag ingediend, maar waarschijnlijk gaat dit voor het einde van het jaar gebeuren. Men hoopt in de loop van volgend jaar met de bouwwerken te kunnen starten. De vzw moet de bouw van de moskee zelf financieren. Hoe het Islamitisch centrum er juist gaat uitzien, is nog niet geweten. Volgens de vzw is het wel de bedoeling dat het centrum in de omgeving wordt opgenomen en dat men geen torenhoge minaretten gaat zetten. Ook zijn er plannen om naast het gebouw een parkje of ontmoetingscentrum aan te leggen. Daar kunnen moslims en niet-moslims samenkomen. Naast een ruimte voor de religieuze eredienst worden er ook ruimtes voorzien worden voor allerhande socio-culturele activiteiten.