Het parket en de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout voeren een onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel. Het gaat om rijscholen die niet erkend zijn en bijgevolg geen geldige bekwaamheidsattesten kunnen uitschrijven en met een heel aantal zaken niet in orde zijn en wetsovertredingen begaan zoals niet-verzekerd rijden met opleidingsvoertuigen, of instructeurs die niet over de geldige diploma’s beschikken.

Ook zijn er gevallen gekend van oplichting. Opleidingen die betaald werden, maar die nooit effectief zijn doorgegaan. Een bekwaamheidsattest uitgeschreven door een niet-erkende rijschool, geeft geen recht op een voorlopig rijbewijs.

In geval van twijfel over de correctheid van een rijschool, kan men de Cel Rijopleiding en Vakbekwaamheid van de Vlaamse Overheid hier contacteren. Gedupeerden kunnen klacht indienen bij de politie. Het opsporingsonderzoek wordt voortgezet.