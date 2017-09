Het parket en de lokale politie Geel-Laakdal-Meerhout voeren een onderzoek naar enkele malafide rijscholen in Geel. Dat meldt de regionale televisiezender RTV. Het gaat om rijscholen die niet erkend zijn en geen geldige bekwaamheidsattesten kunnen uitschrijven. Ook zijn ze met een aantal zaken niet in orde. Zoals niet verzekerd rijden met opleidingsvoertuigen of instructeurs die niet over de geldige diploma's beschikken. De betrokken rijscholen gebruiken hoofdzakelijk opleidingsvoertuigen met buitenlandse nummerplaten. Gedupeerden kunnen klacht indienen bij de politie.