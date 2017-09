Een voedingswinkel in het centrum van Geel kreeg een inbreker over de vloer. De politie werd gealarmeerd door een getuige. De politie kwam ter plaatse en kon de dader, een vijftiger uit Geel, identificeren aan de hand van achtergelaten sporen. Er werd een huiszoeking gedaan en de gestolen goederen werden aangetroffen. Het ging om geld, drank en sigaretten. De Gelenaar bekende de feiten en moet zich later voor de rechtbank verantwoorden.