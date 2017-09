De Geelse squashspeelster Nele Gilis staat in de halve finale van het PSA Squashtornooi in het Franse Nantes. In 35 minuten klaarde ze de klus in de kwartfinale tegen de Egyptische Nouran El Torky in 3 sets. De setstanden waren 11-6, 12-10 en 11-5. De halve finale wordt zaterdag gespeeld.