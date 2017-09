De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout lanceerde als eerste in de provincie het certificaat Inbraak Veilig. Met dit certificaat kan je laten zien dat je huis goed beveiligd is en zorgt ervoor dat inbrekers meer tijd nodig gaan hebben als ze bij jou willen inbreken. Hierdoor verhoogt de kans aanzienlijk dat zij hun poging stoppen. Bij dit certificaat hoort ook een gevelplaatje dat je aan je gevel kan ophangen. Zo maak je duidelijk dat inbrekers bij jou aan het foute adres zijn. In het Geelse veiligheidshuis Ter Stokt aan de Stelenseweg werden de eerste certificaten uitgedeeld in aanwezigheid van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon, de Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx, de drie burgemeesters en de procureur des Konings van de provincie Antwerpen. Vorig jaar stelde de politiezone Geel–Laakdal– Meerhout 135 woninginbraken vast. Daarnaast registreerde ze ook 73 pogingen tot inbraak. Voor de inbraken en de pogingen samen is dit een daling van 25 procent ten opzichte van 2015. Sinds 2011 is dit het laagste aantal inbraken. Per 1 000 huishoudens werden er in de zone acht gezinnen geconfronteerd met een (poging) inbraak. In 94 procent van de woninginbraken ging het om het hoofdverblijf.