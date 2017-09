Drie Nederlanders drongen binnen in pretpark Bobbejaanland in Lichtaart. Ze maaakten er beelden van en plaatste die video online. Op de beelden is te zien hoe ze een horecagebouw naast een achtbaan op stelten zetten en ze probeerden van een waterglijbaan te gaan. Ze hebben evenwel geen schade aangericht. Bobbejaanland zit verveeld met de zaak en gaat de beveiliging van het park serieus onder de loep nemen.