De Geelse Nele Gilis verloor de finale van het Open squashtornooi in het Franse Nantes van de Britse Fiona Moverley in 3 sets. Setstanden waren 11-9, 11-9 en 11-7

.@FMoverley is the 2017 women's @psasquashnantes champion - it's the seventh title of her career! ? pic.twitter.com/epcyO0QyWY