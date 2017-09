In het provinciaal voetbal won KSAV St-Dimpna met 1-2 op het veld van Halle. Daarmee staan de Gelenaars na drie wedstrijden met het maximum van de punten aan de leiding. De twee Geelse doelpunten vielen in de twee helften van de wedstrijd en werden gescoord door Sepp De Roover en Niels Taels na het nemen van een strafschop. Nu zaterdag speelt KSAV St-Dimpna thuis tegen Gierle. Wedstrijd start om 19u30 in het Sultanstadion.