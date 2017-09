Alberta verloor op eigen veld in Winkelomheide van Olen United met 0-1. Beide ploegen wisten elkaar in evenwicht te houden in een wedstrijd zonder al te veel uitgesproken kansen. Toch wist Olen te scoren in de tweede helft. De volgende wedstrijd van Alberta is op zondag 17 september op het veld van Oosthoven in Oud Turnhout. Wedstrijd start om 15u00. Er wordt een bus ingelegd vanuit Alberta voor de supporters.