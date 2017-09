De Geelse tafeltennisclub start met de competitie voor al zijn ploegen in het weekeinde van 15 en 16 september. Op vrijdag spelen de heren D-ploeg als de I- en de K-ploeg. Vanaf 19u. kan iedereen gratis genieten van wat de competitie te bieden heeft.

Op zaterdag 16 september spelen de jeugdploegen vanaf 10u. 's Avonds ontvangt de eerste herenploeg Alpa A. De reeks van tweede nationale waarin in stijger Geelse TTC A een plaats krijgt is zeer homogeen samengesteld. Kristof Leysens gaat samen met Danny Gesquière de ploeg aanvoeren. Zij hebben vroeger al veel ervaring kunnen opdoen in de hogere nationale reeksen, net als Kristof Van Reusel. Maar gaat hun verblijf in de landelijke reeks hen geen parten spelen. En wat gaat Alfredo Garcia in de nationale reeksen doen, of Hans Nys of Tom Aerenhouts? Het worden spannende avonden in Bel en de tafeltennisclub rekent op een sterke vijfde man, de supporters

De tweede herenploeg van Geelse TTC komt uit in 1ste provinciaal en ontvangt Antonius A, hoegenaamd geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Een sterke start wordt verwacht met uitzicht op meer. Ook de C-ploeg tafeltennist de eerste match in het eigen lokaal. Wommelgem A wordt de tegenstander. Het prachtige tafeltennislokaal van Geelse TTC heeft tenslotte nog een plaats vrij om de D-ploeg in competitie te brengen tegelijkertijd met de A, de B en de C ploeg. De D-ploeg zal zich direct moeten meten met de eerste ploeg van Rijkevorsel. De supporters hebben dus keuze en kans genoeg om vele leden van Geelse TTC te zien genieten van de toffe tafeltennissport.