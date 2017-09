De logistieke speler Kuehne + Nagel breidde zijn vestiging in Geel uit naar 77.000m². Daarmee biedt de firma bijkomende faciliteiten naar klanten in de Fast Moving Consumer Goods en de farmaceutische sector en gezondheidszorg. In het nieuwe gebouw kunnen goederen tot 12 meter hoog gestapeld worden en omvat het een beschermde farmazone. In de vestigingen van Kuehne + Nagel in Geel en Eindhout werken samen een 500-tal mensen. Of deze uitbreiding een gevolg gaat hebben voor de tewerkstelling, kon men niet zeggen.