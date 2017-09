Er broeit wat in Winkelomheide. Het verwijderen van het O-L-V Mariabeeld aan de pastorij zorgt voor wrevel in Winkelomheide. Op de facebookgroep foto archief van Winkelomheide wordt opgeroepen om op woensdag 13 september om 19u30 naar het ontmoetingscentrum te komen. Men wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren om voor het behoud van de kerk van Winkelomheide te pleiten. In het kerkenplan van de stad Geel staat dat de Heilig Hart kerk van Winkelomheide een andere bestemming krijgt en wordt ontwijdt. Tijdens de meest recente gemeenteraad stemde N-VA gemeenteraadslid Patrick Graux tegen het kerkenplan. Benny Eyckmans, fractieleider van N-VA in de gemeenteraad, verduidelijkte dat het om een persoonlijk standpunt van Graux ging. Graux zegt dat de kerk zelfbedruipend is en dat de bewoners van Winkelomheide de kerk als symbool van hun cultuur beschouwen. In het kerkenplan is volgens schepen Ben Van Looveren wel opgenomen om de winterkapel eventueel te vrijwaren van ontwijding.