De zussen Charlotte en Karolien Kempen uit Geel gaan het overgrote deel van het bedrag dat ze gisteravond wonnen met het VTM-programma The Wall wegschenken aan Think Pink. De zussen wonnen 14.700 euro. Hun mama vocht twee keer tegen borstkanker. Charlotte moest de vragen oplossen en Karolien moest raden welke antwoorden ze juist had. Charlotte had 120.000 euro bij elkaar gesprokkeld, maar Karolie had voor de zekerheid een 'contract' ondertekend voor 14.700 euro. Beiden hadden veel gehuild, niet alleen omdat ze veel geld verloren hadden, maar vooral omdat ze op voorhand wisten dat het emotioneel ging worden. De zussen hadden op voorhand besloten om een groot gedeelte van het bedrag weg te gevan aan Think Pink.