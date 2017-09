Het stedelijk zwembad van Geel kan tippen aan een subtropisch paradijs. Dat is de conclusie van MaisonSlash. Een online magazine voor ouders. Het magazine postte een lijst van zes gemeentelijke zwembaden, waar het goed vertoeven is. Het onlinemagazine schrijft dat je in het Geelse zwembad bijna het totaalpakketje krijgt met een familieglijbaan, een wildwaterbaan, een bubbelbad en een tof kinderbad in piratenthema. Ook het openluchtzwembad wordt geprezen alsook de ligweide.