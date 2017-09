Op woensdag 27 september trekt de Playmobiel er weer op uit. Ze staat dan in Winkelomheide. Je kan komen meespelen van twee tot vijf in de namiddag op het speelplein in Kemeldijk. In de PlayMobiel vind je een heleboel speelgoed waarmee je de gekste spelletjes kan doen. Alle kinderen, samen met hun ouders, grootouders, grote broers of zussen, zijn welkom om gratis mee te spelen.