Geel en Laakdal zijn op zoek naar verwarmingscoaches om mensen te helpen om hun thermostaat juist in te stellen. Mensen kunnen zo besparen op hun energiefactuur, maar ook de aarde vaart er wel bij. De zoektocht kadert in de provinciale campagne "Vriend van de Thermostaat". De coaches gaan dit najaar op bezoek bij gezinnen in Geel en Laakdal en geven ze tips op maat en helpen ze bij het zuinig instellen van de verwarming. Mensen die verwarmingscoach willen worden, hoeven geen verwarmingsspecialisten te zijn. Wil jij verwarmingscoach worden? Surf dan naar hier of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor 20 september.