De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout wil graag dat iedereen de wegcode kent en hem ook naleeft. Aan de hand van YouTube-filmpjes komt er twee keer per week een onderwerp uit de wegcode aan bod op de sociale media van de politiezone. In deze filmpjes van een viertal minuten wordt de wegcode stap voor stap erg duidelijk uitgelegd. De lokale politie vraagt ook om foto's of filmpjes te maken van situaties die zich in Geel, Laakdal of Meerhout voordoen en ze te posten op sociale media of per mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Men benadrukt wel dat het om situaties die zich gaan voordoen, zoals gedragingen van fietsers, voetgangers en autobestuurders. De lokale politie gaat niet in op voorstellen van en discussies over aanpassingen van de weginfrastructuur. Dit is de bevoegdheid van de wegbeheerder en niet van de politie. Op dinsdag 19 september wordt het eerste filmpje verspreid.