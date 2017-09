Op zaterdag 17 september tussen 10.00 uur en 18.00 uur kan u op het zomerterras van de Wereldwinkel in de Kollegestraat het bouwproject van Sint Jozef Geel mee ondersteunen. De Geelse technische school zal van 9 tot 26 februari met een team ter plaatse zijn om in een Maasai-dorp een dokterswoning te bouwen. Ze doen dat in het kader van een kleinschalige Tanzaniaans- Belgische geregistreerde non-profitorganisatie (C-RE-AID) in nauwe samenwerking met de plaatselijke bevolking.

Ruben, Jelle, War, Jorik, Laurens, Yazne, Rudy, Jan, Steven, Florian, Cedric, Marijke, Bert, Rein, Simon, Seppe, Rino, Senne, Giel en Sander zijn allemaal BSO-leerlingen en BSO-leerkrachten uit de richtingen hout, ruwbouw, bouwplaatsmachinist en decoratie en restauratieschilderwerk. Zij zien dit project als een droom, een uitdaging en een unieke kans en levenservaring. Op die manier willen zij vanuit hun technische kennis ook een actieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling in het Zuiden. Dit project wordt volledig zelf gefinancierd via fondsenverwerving door de leerlingen zelf. Ze dienen dus tot februari op zoek te gaan naar sponsoring om hun project te realiseren. Alle bijdragen, hoe klein ook, zijn dus zeer welkom. Dit kan door deelname aan de acties, via contante betaling aan één van de deelnemers of eventueel ook via overschrijving B331414406005155 van VZW KOGEKA, Sint Jozef Geel met vermelding van “Tanzania 2018”