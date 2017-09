Er is een steenarend ontsnapt in de Gemeenteheide in Geel-Winkelomheide. De eigenaar is naar dit dier op zoek. De steenarend heeft een spanwijdte van 1,80 meter. Hij heeft een scherpe bek en scherpe klauwen. Als je het dier ziet, probeer het dan niet zelf te vangen, maar bel onmiddellijk naar de eigenaar op het nummer 0495 821 652. Hij zal het nodige doen om het dier te komen vangen.​