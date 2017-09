CTT Royal Alpa Schaerbeek Woluwe A werd de 1ste tegenstander in 2de nationaal voor de eerste herenploeg van Geelse TTC. Niet alleen de naam van de club is indrukwekkend, ook de tafeltennissers die werden opgesteld. Toch was de start van de thuisploeg hoopvol. Tom Aerenhouts klopte immers direct de 2de speler van Alpa zij het in een bel met 12 – 10. De juiste toon bleek gezet. Alfredo Garcia bleef eveneens meester over hem en vermits Kristof Leysens en Danny Gesquière hun beide partijen winnend afsloten voor de pauze wezen de rustcijfers een 6-2 voordeel aan voor Geelse TTC A. De plaatselijke supporters begonnen al sterk te rekenen op een zege van hun ploeg. Deze kregen ze niet zomaar cadeau van Alpa. Door een overwinning van elk van de vier tafeltennissers van Geelse TTC werd de zo verhoopte eindzege toch behaald met 10-6. De wedstrijd nam meer dan vier uur in beslag.