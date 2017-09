Voetbalclub FC Punt-Larum legde vrijdagavond de symbolische eerste steen voor een nieuw sportcomplex. Die komt aan sporthal Axion. FC Punt-Larum is een fusieclub en de voetbalclub is nu gevestigd in Punt. De kantine en de kleedkamers zijn verouderd en de fusieclub bouwt nu aan een accommodatie in de buurt van de Thomas More Hogeschool.