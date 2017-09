De Markt in Geel krijgt eindelijk zijn 25 meter hoog uitschuifbaar kunstwerk. Dirk Kennis maakte het nieuws bekend tijdens de Persclub in de parochiezaal van Bel. Volgens Kennis zou de paal er voor eind november komen. Normaal moest de telescopische paal al 6 jaar geleden geplaatst worden, maar nu gaat het er eindelijk van komen. Het werk komt van kunstenaar Kris Vleeschouwer en krijgt een plaats op de zuiderzijde van de Markt. De beweging van de uitschuifbare paal wordt gestuurd door de beweging in de leefruimtes van de patiënten op het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum aan de Pas.