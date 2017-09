Minister van Jeugd Sven Gatz kende aan Jeugdhuis De Vonk een subsidie toe van 90.000 euro voor projecten rond artistieke expressie of ondernemerschap. Met die subsidie kan Jeugdhuis De Vonk medewerkers aanwerven die volgend jaar een project gaan uitwerken rond deze thema’s.

Sven Gatz: “Het gaat telkens om projecten van, voor en met jongeren, die bovendien op korte termijn voor nieuwe jobs zorgen in de jeugdhuissector. Tegelijk dagen we op die manier de jeugdhuizen uit om hun doelgroepen te vergroten en diverser te maken. We willen immers zoveel mogelijk jongeren het jeugdhuis laten ontdekken.”

In Vlaanderen worden in totaal 75 projecten ondersteund. Met 41 projecten wil minister Gatz de artistieke expressie van jongeren bevorderen. Nog 34 andere projecten stimuleren het ondernemerschap bij jongeren. Elk project ontvangt het maximale subsidiebedrag van 45.000 euro.