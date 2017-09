Open VLD Geel organiseerde maandag een actiedag in het kader van de 'week van de mobiliteit'. Om het lokaal fietsbeleid en een aantal pijnpunten onder de aandact te brengen, deelde Open VLD flyers en fietslichtjes uit aan het Geelse station. De Geelse liberalen willen ervoor zorgen dat de Gelenaar met de fiets veilig op zijn of haar bestemming raakt. De partij wil daarom inzetten op veilige fietspaden, conflictvrije verkeerslichten en meer fietszones in de buurt van scholen waaronder in de Gasthuisstraat en in de buurt van het Geelse station. Open VLD gemeenteraadslid Luc Verguts zegt dat hij de suggesties en opmerkingen van de fietser meeneem naar de gemeenteraad. Opvallend ook veel jonge gezichten die mee aan de kar trekken tijdens deze actie. Jongerenvoorzitter Lieselotte Thys vindt dat verkeersveiligheid in Geel een prioriteit is voor hen.