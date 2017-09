De vzw Kempisch Hoen introduceert de Campine, een van oorsprong Kempense hoen, opnieuw in de regio. Deze kip wordt over de hele wereld gekweekt, tot in Amerika toe. Maar in onze regio, waar ze van afkomstig is, was het dier sinds de tweede wereldoorlog volledig verdwenen. Maarten Jacobs importeerde de Campine opnieuw en vond enkele kwekers die het project willen ondersteunen. In tegenstelling tot de gewone kip, wordt de Campine pas geslacht nadat ze na 6 maanden in de buitenlucht heeft geleefd. Het is een hoen met een mooie leg en veel smaak, langzaam gerijpt op Kempense grond. Het vlees van de Campine-kip is topkwaliteit, weet ook kok Peter Vangenechten van sterrenrestaurant La Belle. Hij verwerkt de kip al in verschillende van zijn gerechten. Zondag 24 september wordt de Campine voorgesteld aan het grote publiek tijdens de opendeurdag van bioboerderij De Steenovens in Geel.