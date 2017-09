Deze week is het de week van de handhaving en de stad Geel neemt er aandeel. De gemeenschapswachten en de politie schenken een verhoogde aandacht voor zwerfvuil en sluikstorten. De sociale controle wordt opgevoerd, dat doen ze door overtreders aan te spreken en alternatieven voor te stellen, overtreders te beboeten en positieve acties van mensen te waarderen. Zwerfvuil en sluikstorten kosten de stad handenvol geld. Ook de impact op het milieu is niet te onderschatten. Al het materiaal dat in zwerfvuil en sluikstorten terechtkomt, is bovendien verloren voor recyclage.