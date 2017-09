De bestuurder van een vrachtwagen raakte maandagavond lichtgewond bij een verkeersongeval ter hoogte van de oprit van de E313 in Geel-Oost. De vrachtwagen ging om een nog onduidelijke reden in de schaar. Aanvankelijk was er sprake van dat de bestuurder gekneld zat in zijn voertuig, maar dat bleek uiteindelijk niet het geval. Hij geraakte zelf uit de zwaar beschadigde cabine van de vrachtwagen. Hij is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer liep wel een tijdje in de soep op het drukke kruispunt.