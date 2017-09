Zo'n 670 leerlingen uit het zesde leerjaar van scholen uit Geel, Laakdal en Meerhout namen dinsdag deel aan de Verkeersdag aan sporthal Axion. Via workshops kregen de kinderen tips waarmee ze zich veilig door het verkeer kunnen bewegen. Ondermeer de dode hoek bij vrachtwagens kwam aan bod. Na elke workshop kregen de leerlingen nog een quizje over de verkeersregels. Een andere les wijst jonge fietsers erop dat ze in het verkeer zowel zelf moeten zien als gezien worden. Dat gebeurt onder meer door de juiste fietsverlichting en het dragen van een fluohesje. Spoorwegbeheerder Infrabel was aanwezig op de verkeersdag om te wijzen op de gevaren tijdens het oversteken van een overweg en spoorlopen.